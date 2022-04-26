Yahyalı Ülkü Ocakları’nda bayrak değişimi yapılırken, yeni Başkan Ahmet İpekci oldu.

Kayseri Yahyalı Ülkü Ocakları’nda İsmail Yıldırım’ın yerine Ahmet İpekci atandı. Devir teslim törenine Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik ve yönetimi katıldı. Törende konuşan Başkan Çelik İpekçi’ye başarılar dileyerek; "Yahyalı İlçe Ocak Başkanı olarak Ahmet İpekci ülküdaşımız görevlendirilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler, görevini devir eden İsmail Yıldırım’ a ve geçmiş dönemlerde ilçemizde görev yapan ocak başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.