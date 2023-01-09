Yahyalı Gençlerbirliği: 1- Belsinspor: 4
Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Belsinspor yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği’ni 4-1 yendi.
Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Belsinspor yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği’ni 4-1 yendi.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, İbrahim Bayram xx, Ramazan Ay xx
Yahyalı Gençlerbirliği : Ali Turhan x, Mirkan Yıldırım x (Hasan Oflaz dk.46 x), Harun Akan x, Ali Eren Güçlü x, Sami Seyis x, Hasan Ali Özkan x, (Enes Seyis dk.46 x), Koray Aktaş x (Salih Göktepe dk.86 ?), Hasan Kaan Damar x, İsa Can Kara x, Enes Çobanlı x, Emrah Kaplangiray x
Belsinspor: Serdar Öztürk xx, Burhan Şahin xx, Uğur Alper xx (Eren Ayyıldız dk.65 xx) Volkan Efe xx, Okan Öcal xx, Cemal Can Aktaş xx (Berkay Kaya dk.88 ?), Bekir Korkmaz xx, Samet Gümü xx, Batuhan Arı xx, Kahraman Yurday xx, Yaşar Mert Erdağ xx
Goller: Emrah Kaplangiray (dk.3) ( Yahyalı Gençlerbirliği), Yaşar Mert Erdağ (dk.5), Bekir Korkmaz (dk.36), Samet Gümüş (dk.58), Batuhan Arı (dk.70) (Belsinspor)