Yahyalı esnaflarından Başkan Öztürk’e teşekkür

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Yahyalı Pazarcılar Derneği ve esnaflardan oluşan bir heyeti makamında kabul etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde Başkan Esat Öztürk’e ilçeye yeni açılacak olan Mesleki Eğitim Merkezi ve geçtiğimiz yıl hizmet açılan Kapalı Pazar Yeri için teşekkür edilerek, plaket takdim edildi. Kabulde heyet adına konuşan Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem, “ Bizi makamında ağırlayan başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemize açılacak olan Mesleki Eğitim Merkezi ve hizmete açılan Kapalı Pazar Yeri için başkanımıza esnaflarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız her zaman esnaflarımızın yanında yer aldı. İnşallah başkanımız ile birlikte güzel projeye imza atmak istiyoruz. Bir kooperatif kurarak yeni bir sanayi sitesi oluşturmak amacındayız. Sanayici esnaflarımıza güzel iş yerleri kazandıracağız. İnşallah 4 yıllık süre zarfından bunu hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti getiren Başkan Öztürk ise yaptığı konuşmada, “ Bugün bizi ziyarete gelen Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Orhan Kalem’e ve yönetim kurulu üyelerine, Yahyalı Pazarcılar Derneği Başkan ve üyeleri ile esnaflarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Mutfağında yetiştiğim Kocasinan Belediyesi’nde her zaman esnafımızın yanında olduk. Siteleşme konusunda önemli tecrübeler kazandık. Kazandığımız tecrübeyi burada devam ettiriyoruz. Meslek odalarımız ile birlikte ortak değerimiz Yahyalı. Belediye olarak kimseyi ötekileştirmeden odalarımızdan ilgimizi alakamızı esirgemedik. Birlikte uyum içinde çalıştık. İlçe olarak büyürsek birlikte büyüyeceğiz. Bundan da hep birlikte istifade edeceğiz. Yeni sanayimizi taşımak istiyoruz. En kısa zamanda bir kooperatif kurarak çalışmalara başlayacağız. Esnaflarımızın sıkıntılarını gidermek istiyoruz. Mevcut sanayi alanı konut alanı olarak belirlendi. İnşallah sanayimizi yeni yerine taşıyınca o bölgede konut yapımı için çalışma yapacağız. İlçemizde konut konusunda sıkıntı olduğunu biliyoruz. Belediye öncülüğünde yapılacak konut çalışması ile dar gelirli insanlarımızın ve esnafımızın duasını alacağımıza inanıyorum. Bu proje ile ilgili Kayseri’de ve Ankara’da temaslarda bulunacağız. Geçtiğimiz yıl pazarcı esnafımıza güzel bir kapalı Pazar yeri kazandırdık. Kapalı pazar yerinde ufak tefek eksiklerimiz var. En kısa zamanda bunları gidereceğiz. İlçemize açılacak Mesleki Eğitim Merkezi için Çok Programlı Liseyi, Milli Eğitim Müdürlüğümüzden alarak tahsis ettik. Yahyalı için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje Yahyalı’nın geleceğidir. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem ile Yahyalı Pazarcılar Derneği Başkanı Tufan Kafalı Başkan Öztürk’e teşekkür plaketi takdim ettiler.