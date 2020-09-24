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Yahyalı esnafı sınıfı geçti

YAHYALI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI ORHAN KALEM, PANDEMİ SÜRECİNDE YAHYALI'DA YAPILAN DENETİMLERDE ESNAFIN HİJYEN KURALLARINA BÜYÜK ÖLÇÜDE UYDUĞUNU SÖYLEDİ.

KAYSERİ 24.09.2020, 13:32
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Yahyalı esnafı sınıfı geçti

Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem, pandemi sürecinde Yahyalı’da yapılan denetimlerde esnafın hijyen kurallarına büyük ölçüde uyduğunu söyledi.

Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem, "Biliyorsunuz pandemi süreci tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de ve Yahyalı’mızı da ciddi anlamda etkiledi. Bu etkiyi en aza indirmek adına oda olarak pandemi sürecinin ilk başından itibaren esnafımızın yanında durmaya çalışarak onlara destek olduk" dedi.

Başkan Kalem, "Özellikle işlerin aksamadan devamı için devletimizin belirlediği sağlıklı çalışma kuralları esnafımıza anlatıldı. Esnafımız da bu kurallara uyma konusunda çok özverili gayrette bulundu. İlçe Hıfzısıhha Kurulunca yapılan denetimlerde esnafımızın hemen hemen tamamına yakınının bilgilendirme levhaları, hijyen noktaları kurulması gibi tedbirlere uyduğunu gördük. İlçemizde bulunan esnaflara bu kurala uymama nedeniyle kesilen ceza bir elin parmaklarını dahi geçmiyor. Bu da oda olarak bilgilendirmenin başarısını ve esnafımızın duyarlı duruşunu gösteriyor" diye konuştu.

Oda olarak ileride yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Kalem, "İnşallah bundan sonraki süreçte oda olarak işyerlerinin hijyeni konusunda birtakım projelerimiz var. Yönetim Kurulu olarak bu projelerin uygulanabilirliğini test ediyoruz. Bu çalışmalar bittikten sonra inşallah esnaflarımızı ve kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz" ifadesinde bulundu.

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