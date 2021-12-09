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Yahyalı Belediyesi’nden kitap toplama kampanyası

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde belediye tarafından “Okuduysan Arkadaşın İle Paylaş” adı altında kitap toplama kampanyası başlatıldı.

KAYSERİ 09.12.2021, 13:12 09.12.2021, 13:50
Yahyalı Belediyesi’nden kitap toplama kampanyası

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde belediye tarafından “Okuduysan Arkadaşın İle Paylaş” adı altında kitap toplama kampanyası başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe merkezinde okulların destek verdiği kitap toplama kampanyasında, ihtiyaç sahibi olan kitap temini konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerin daha fazla kitapla buluşturulması amaçlanıyor. Kampanya kapsamında ilçe merkezindeki 21 okula kitap kumbarası kurulacak. Buralarda toplanan kitaplar ile kırsal mahallelerde bulunan 30 okula kütüphane kurulacak.

Düzenlenen kitap toplama kampanyasına büyük önem verdiklerini belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ile birlikte ilçenin 100. Yıl Mahallesi’ndeki Ali Elmacı Ortaokulu’nda kampanyaya katıldılar.

Okul öğrencileri ile birlikte kurulan kumbaraya kitap atan Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada, “ Yahyalı Belediyesi olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okullarımız ile birlikte Kitap Toplama Kampanyası başlattık. Kampanyamıza verdikleri desteklerden dolayı Milli Eğitim Müdürüne, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize ilçemiz, belediyemiz ve öğrencilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Belediye olarak hazırladığımız kumbaramız ile birlikte kampanyamızı ilk olarak Ali Elmacı Ortaokulu’nda başlattık. Öğrencilerimiz şuana kadar kumbaramıza 1500’ün üstünde kitap atmışlar. Hassasiyetlerinden ötürü öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kitap okumayan, meydan okuyamaz. Nasıl ki ülkemiz savunması için üretimini yaptığımız İHA ve SİHA olmazsa olmazımız ise çocuklarımız içinde kitaplar olmazsa olmazımızdır. Teknolojik gelişmeler ile birlikte çocuklarımız artık akıllı telefonlardan kitap okuyabiliyorlar. Kitaba ne gerek var diye bir düşünce oluşabilir ama kitaplardan aldığımız zevki akıllı telefonlardan alamadığımızı düşünüyorum. Bu kampanya ile topladığımız kitapları kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi, kitap bulmakta zorlanan çocuklarımıza ulaştıracağız. Çocuklardan isteğim mutlaka kitap okusunlar. Günde en az yarım saat, bir saat okusunlar. Biz, kitap okuma özürlü bir gençlik istemiyoruz. Okuyan, okuduğu ile de meydan okuyan bir gençlik istiyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen kampanyadan dolayı Yahyalı Belediyesi ve Başkan Esat Öztürk’e teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’ da konuşmasında, “ Kitap özgürlüktür, kitap kuşlar gibi uçabilmektir. Zaman zaman dile getirdiğim bir söz var: “Kitap okumadan, meydan okuma şansımız yok.” Bir yazarımız: “Kitap aynadır, kendine çeki düzen verdirir. Nasıl gözükmek istiyorsa öyle göründürür. Kitap bir sığınaktır, nelerden korkuyorsa onlardan korur. Kitap bir davettir, nereye davet edilmek istiyorsa, oraya götürür diyor.” Başkanımıza, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum. Harika bir kampanya olmuş. Kırsaldaki bazı okullarımızda ciddi anlamda kitap eksikleri vardı. İnşallah bu sayede kırsaldaki tüm okullarımızın ihtiyaçları karşılanacak” ifadelerini kullandı.

Kitap toplama kampanyası katılan öğrencilerde, okudukları kitapları arkadaşları ile paylaşmaktan mutlu olduklarını, kitap kumbarasını çok beğendiklerini ve kampanyayı düzenleyen Yahyalı Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini söylediler.

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