Yahyalı Belediyesi’nden besicilere müjde

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Yahyalı Belediyesi’nce yapılan protokol ile birlikte Yahyalı’daki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılarının bedelleri belediyece ödenecek.

Yahyalı ilçesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Yahyalı Belediyesi’nce düzenlenen protokol gereğince Yahyalı Belediyesi yaptıracak. Verdiği desteklerden dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; "Yahyalı Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ilçemizdeki hayvan yetiştiricilerimizin küçükbaş ve büyükbaşların tamamındaki bakanlığımızın programlı aşılarının hepsi Yahyalı Belediyemiz tarafından hem aşı hem de el emeği bedelleri ödenecektir. Bu konuda Yahyalı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında üreticilerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. ’Yaptır aşını artır aşını’ bakanlığımızın bir sloganı haline gelecek. Yahyalı bölgesindeki hayvancılarımızın bir nebze de olsa desteği sizin tarafınızdan yapılmış olacak" dedi.

"Yaptır aşını artır aşını"

Ramazan öncesi hayvan üreticisi hemşehrilerine müjde verdiklerini kaydeden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise 95 bin doz aşının üreticilere hediye edileceğini söyledi. Başkan Öztürk; "Bugün gerçekten Yahyalı’daki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimize müjdeyle başlamak istiyoruz. Gölgesi üzerimize düşen Ramazanı Şerif ayına müjdeyle girmek istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Türkiye Belediyeler Birliğimizin ortaklaşa protokolü çerçevesinde sağ olsun Tarım ve Orman müdürümüzün böyle bir protokolü var. 95 bin doz aşıyı inşallah Yahyalı’daki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize hediyemiz olacak. Böyle bir güzelliğe imza atacağız. Bizim için insan sağlığı da önemli, diğer varlıkların da sağlığı önemli. Dolayısıyla bakanlığımızın mecbur kılmış olduğu bir takım aşılar var. Bu aşıların finansı Yahyalı Belediyemiz tarafından karşılanacak. İl müdürlüğü vasıtasıyla da bunlar inşallah takip edilecek. Hayırlı, uğurlu olsun. Tabi hizmet sadece insana yönelik değil. Bu mantık ve anlayışla bu teklifi geri çevirmedim. Bakanlığımızı da tebrik ediyorum, çok da hoşumuza giden bir slogan ’Yaptır aşını artır aşını’. Bundan güzel bir slogan olamaz. Her şeyi özetliyor diye düşünüyorum. Yahyalı’daki insanımıza feda olsun" diye konuştu.

"Birlikte çok daha güzel işler yapacağız"

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, birlikte güzel işlerin yapıldığının altını çizdiği konuşmasında; "Ne yapabilirimin gayretin olunca Allah da yardım ediyor. Bu yardımlar içerisinde bugün Yahyalı Belediye Başkanımız böyle bir organizasyonda ’ben de varım’ dedi. 94 bin 954 doz aşılama yapılacak. Vatandaşlarımıza hayvanların aşılanması yapıldığı zaman ’Bedeli cumhurbaşkanımız talimatıyla belediyemizce ödendi’ denildiğinde o mutluluğu şimdiden yaşar gibiyiz. Aslında başkanımız Ramazan gelmeden bayram hediyesini vermiş oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Özellikle bu yaklaşımından dolayı önümüzdeki süreçte çok daha birlikte işler yapacağımız kanaatini taşıyoruz. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.