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Yahyalı Belediyesi’nde 2022’nin ilk meclisi yapıldı

Yahyalı Belediyesi’nde 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.

KAYSERİ 03.01.2022, 14:41
Yahyalı Belediyesi’nde 2022’nin ilk meclisi yapıldı

Yahyalı Belediyesi’nde 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda 2’si ek olmak üzere 14 gündem maddesi görüşüldü. Meclis Toplantısında 2022 yılı Denetim Komisyonu oluşturuldu. Denetim Komisyonuna Menderes Yıldırım, Cihat Büber ve Meral Koşar seçildi. Ayrıca mecliste Belediye Meclisinin 2022 yılı tatil ayı ve toplantı gününün belirlenmesi talebi, Meclis Başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi talebi, sözleşmeli personellerin 2022 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi talebi, Norm Kadroda, boş kadro değişikliği yapılması talebi, Yahyalı Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Politikası taslağının görüşülmesi talebi, 2022 yılı Katı Atık Ücret Tarifesinde revize yapılması talebi, Yenice ve Çamlıca Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan muhtelif paftalarda ilave uygulama imar planı ve değişikliği yapılması talebi, Atilla Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Yerköyspor Futbol Kulübüne nakdi yardım yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2022 Ücret Tarifelerinde revize yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, İlave Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu, Zabıta personelinin 2022 mali yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi talebi, Taşhan ve İsmet Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan L34-C-20-B-3-B, L34-C-20-B-3-C, L34-C-20-A-2-A ve L34-C-15-D-3-D no’lu paftalarda ilave uygulama imar planı yapılması talebi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Mecliste 2021 yılı için değerlendirmeler yapan Başkan Esat Öztürk; “Rabbim bizlere 2022 yılını sağlık, sıhhat ve afiyetle geçirmeyi nasip etsin. Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz. Dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Bir yıl içinde 250’den fazla çalışmaya imza attık. Bunu da meclis üyelerimiz ve personellerimiz ile birlikte başardık. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel ilçeye bu güzel insanlara hizmet etmek bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Bizler sadece belediye hizmetlerinde değil, sağlıkta, eğitimde, diyanette kısacası her yerde varız. Biz doğana beşik, ölene mezarız. İlçemize aldığımız kararlarla yön verdik. Bu sayede ilçemiz çağ atladı. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyor, 2022 yılınızı tekrar kutluyorum” diye konuştu.

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