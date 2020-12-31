Yahyalı Belediyesi ve KASKİ’den yatırım toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte ilçeye 2020 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve 2021 yılında yapılacak yatırımların belirlendiği toplantı düzenledi.

Belediye hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kayar, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Abdullah Eren, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Ufuk Sekmen, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Erol Aykar, Abone İşleri Daire Başkanı Mustafa Türkmen, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

KASKİ tarafından Yahyalı’ya yapılan ve yapılacak olan yatırımları slâytlar eşliğinde anlatan KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir; “Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde tüm ilçelerimize ekibimizle beraber gidip, 2021 yılının yatırım programını konuşuyoruz. Bizim ilçelerde gördüğümüz ihtiyaçları masaya yatırıyor ve ilçelerden gelen talepleri alıyoruz. Bu şekilde 2021 yılını planlıyoruz.” diye konuştu.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm ekibine ve özelliklede bugün ilçemize gelip hem 2020 yılını hem de 2021 yılını değerlendirdiğimiz KASKİ Genel Müdürümüz, genel müdür yardımcımız ve daire başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar ilçelere giderek Belediye Başkanlarımıza hem yapılan çalışmaları hem de yapılacak çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Bu gerçekten çok güzel bir uygulama. KASKİ’miz emin ellerde. Merkezde olduğu gibi kırsalda ve ilçelerimizde ellerinden gelen her türlü çalışmayı yapıyorlar. 2020 yılında hem ana arterimizde hem de kırsal mahallelerimizde birçok güzel çalışmaya imza attılar. 2020 ve önceki yıllarda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etmek isterim. İnşallah 2021 yılında da 3 milyon TL’lik bir yatırımı ilçemize kazandıracaklar. 2021 yılı KASKİ’miz ve Yahyalı’mız açısından dolu dolu hizmetlerin olacağı bir yıl olacak. Bu vesile ile bir kez daha hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve KASKİ genel müdürümüze ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.