Yahyalı Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını yaptı

Yahyalı Belediye Meclisi, Mart Ayı olağan meclis toplantısını yaptı.

Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında meclis salonunda toplanan belediye meclisinde 3 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda; Dedeman Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin şartlı nakdi bağış yapma talebi, İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ve Covid-19 aşılama hizmetleri ile belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kamyonet (BB Van) alınması gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, Kırsal Mahallelerin belirlenmesi gündem maddesi araştırılmak üzere ilgili komisyona havale edildi.

Dedeman Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin şartlı nakdi bağış yapma talebi görüşülürken konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Öncelikle geçtiğimiz günlerde yaşanan kazadan dolayı Dedeman Madenciliğe baş sağlığı diliyorum. İlçemiz adına ne zaman Dedeman Ailesi’nden talepte bulunsak bizi geri çevirmediler. Dedeman Madencilik, Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ve Covid-19 aşılama hizmetlerinde kullanılmak üzere kamyonet alımı için belediyemize 150 bin TL şartlı bağış yapmak istediklerini belirttiler. İş adamlarımızın doğduğu ve doyduğu yerle ödeşmesi çok çok önemli diye düşünüyorum. İlçemizde RES, HES ve GES ile uğraşan iş adamlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah işlerini rast getirsin” dedi.