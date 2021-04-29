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Yade Sezen yüzmede gururlandırmaya devam ediyor

Kocasinan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencisi Yade Sezen, yüzmede elde ettiği 5 madalya ile gururlandırıyor.

KAYSERİ 29.04.2021, 17:27
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Yade Sezen yüzmede gururlandırmaya devam ediyor

Kocasinan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencisi Yade Sezen, yüzmede elde ettiği 5 madalya ile gururlandırıyor.

Edirne’de yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencisi Yade Sezen 100 ve 50 metre sırtüstü yüzmede 2 birincilik, 50 metre kelebekte ikincilik, 200 metre sırtüstü yüzmede ikincilik ve 100 metre kelebekte üçüncülük derecelerini elde ederek, Kayseri’yi ve okulunu gururlandırdı.
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