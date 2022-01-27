Yaban hayvanlarına destek

Yoğun kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kesintisiz devam eden yemleme faaliyet çalışmalarına Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Bünyan ilçesinde devam etti.

Yerleşim yerlerinden uzak ve kar yağışının yoğun olduğu noktalara; 250 kilo buğday, 2 ton ot, 2 ton Pazar artığı (havuç, marul, lahana vs.) yabanda yaşayan hayvanların doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yemleme çalışmaları Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdür V. Murat Akkaya, Bünyan İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Kadir Er, Avcı Dernek Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla ilçenin farklı noktalarında düzenlendi.