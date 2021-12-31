banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

Web tasarım ajansı firmasından büyük başarı

Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren web tasarım ajansı firması, The European Awards Organizasyonunda web tasarım kategorisinde 2021 yılının en iyisi seçildi.

KAYSERİ 31.12.2021, 16:09
Web tasarım ajansı firmasından büyük başarı

Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren web tasarım ajansı firması, The European Awards Organizasyonunda web tasarım kategorisinde 2021 yılının en iyisi seçildi.

Yaklaşık 11 yıldır İspanya da, 2019’dan bu yana da Avrupa genelinde düzenlenen The European Awards Organizasyonu, Avrupa genelinde firmalardan sağlık, teknoloji, hukuk ve iş dünyası alanlarında yükselişte olan firmalara ödül veriyor. Medyatör İnteraktif firması, web tasarım alanında son yıllarda imza attığı başarılı projeler neticesinde bu ödüle layık görülmüş ve 2 Aralık gecesi Paris’te bulunan bir otelde düzenlenen gala gecesinde ödülünü aldı. Yapmış oldukları web tasarımları sürekli geliştirdiklerini söyleyen firma yöneticisi Fatih Tirki, ”Biz firma olarak tamamen özel web tasarım yani custom web design dediğimiz bir yazılım teknolojisinde hizmet veriyoruz. Bu özel tasarım hizmeti, özellikle web sitelerinde kullanıcılara iyi bir deneyim sunabilmek, iyi bir web sitesi deneyimlerini karşılayabilmek amacı ile yapmış olduğumuz bir çalışma. Günümüzde web siteleri çok ciddi oranda ziyaretçi sayılarına ulaşıyor. Bu ziyaretçilere de iyi bir kullanım deneyimi sunabilmek adına bu tasarımları geliştirmek için ekibimiz ile beraber ciddi AR-GE’ler yapıyoruz ve inovasyonlar yapıyoruz. Tasarımlarımızı sürekli geliştiriyoruz” dedi.

Türkiye’den bu ödülü alan tek firma oldular

Paris’te aldıkları Avrupa Teknoloji Ödülleri ile çok onurlandıklarını dile getiren Tirki, ”Avrupa Teknoloji Ödülleri Organizasyonu yani European Technology Awards, web tasarım kategorisinde bizi 2021 yılının yükselen firması olarak seçti. Gerçekten ilk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Çok onurlandık ve gururlandık. Böyle bir ödüle bizi layık görmeleri bizi çok mutlu etti. Böyle bir ödül kazanmak için değil ama iyi hizmet verebilmek ve hizmet kalitemizi yükseltebilmek adına sürekli geliştirmeler yapıyoruz, çalışmalarımızı yıllardır sürdürüyoruz. Böyle bir ödülle de yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini alabilmek hepimizi çok gururlandırdı. Avrupa Teknoloji Ödülleri, yıl içerisinde ya da geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde yükselişte olan kendi alanında yenilikçi ve inovatif çalışmalar gerçekleştiren firmaları tespit ederek onların daha iyi çalışmalar yapabilmeleri için böyle bir ödülle firmaların motivasyonlarını artırıyor. Bu sene bizim ile beraber 23 tane teknoloji şirketi bu sene ödül aldı. Türkiye’den bu ödülü alan tek firmayız. Başka branşlarda Türkiye’den ödül alan firmalarda var. Özellikle de sağlık alanın da var ama teknoloji alanında da bu yılın web tasarım kategorisinde yükselen firma ödülünü almak bizi gerçekten çok onurlandırdı. Paris’te çok güzel bir gala gecesinde muazzam bir organizasyon ile ödülümüzü aldık. Aynı zamanda ödül gecesinde bu teknoloji şirketleri tanışarak, orada bir takım anlaşmalar yaparak, yurt dışı pazarında ileriye dönük bir takım girişimlerde de bulunduk. Bu da hem bizim hem ülkemizin adına gurur ve onur verici bir olaydır. İnşallah bu tarz çalışmaları, yükselerek ve defaten sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Yurt dışından korkmayın”

Türkiye’de çok başarılı insanların olduğunu ve bu insanların Avrupa’ya açılmaktan çekinmemeleri gerektiğinin altını çizen Fatih Tirki, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz özel tasarım yapıyoruz. Yani bizim yapmış olduğumuz işler tamamen burada el emeği ile arkadaşlarımın deneyimlerini kattıkları çalışmalarla gerçekleşti. Herkesin işine sarılması ve işine çok bağlı olmasını temenni ediyorum ve öneriyorum. Yurt dışını bazı insanlar çok büyütüyor, korkuyor ve yurt dışına açılmaktan çekiniyorlar. Bu anlamda da yurt dışına açılmaktan kesinlikle çekinmeyin. Kesinlikle oralarda olmaktan dolayı bir endişe duymayın. Biz yurt dışı pazarlama faaliyetlerimize ilk girdiğimizde hemen dönüşler almadık. Ancak bir süre sonra bizi artık bulmaya başladılar. Bizden iş talep etmeye başladılar. Kaliteli hizmet verdiğimizi gördüler. Yani Türkiye’de de teknoloji ve yazılım alanında çok güzel beyinler var. Çok iyi arkadaşlarımız var. Kendilerini iyi değerlendirsinler. Yurt dışından asla çekinmesinler. Kendilerini yurt dışı platformlarında tanıtsınlar. Oraya yönelik faaliyetler göstersinler. Devletimiz zaten arkamızda. Erciyes Teknopark arkamızda."

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8