Voleybolda testler negatif

Bu sezon Kayseri’yi kadınlar ve erkekler 1. Voleybol Ligi’nde temsil edecek Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ve Melikgazi Belediyespor takımın teknik ekibi ve oyucuları Covid-19 testi yaptırdı.

Pazar günü SigortaShop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk maçına çıkacak olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nin teknik ekip ve oyuncuları Covid-19 testinden geçti. Kulüpten yapılan açıklamada, “SigortaShop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden sultanlarımız ve teknik ekibe sezon öncesi PCR testleri yapılmış, tüm test sonuçları negatif çıkmıştır” denildi. Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde ilk maçını yarın deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Melikgazi Belediyespor’da yapılan testler de negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “A takımımıza yapılan Vovid-19 testi sonucunda tüm teknik ekip ve sporcularımızı test sonuçları negatif çıkmıştır” denildi.