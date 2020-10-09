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Voleybolda testler negatif

BU SEZON KAYSERİ’Yİ KADINLAR VE ERKEKLER 1. VOLEYBOL LİGİ’NDE TEMSİL EDECEK TURKUAZ SERAMİK OSB TEKNİK KOLEJİ VE MELİKGAZİ BELEDİYESPOR TAKIMIN TEKNİK EKİBİ VE OYUCULARI COVİD-19 TESTİ YAPTIRDI.

KAYSERİ 09.10.2020, 11:19
Voleybolda testler negatif

Bu sezon Kayseri’yi kadınlar ve erkekler 1. Voleybol Ligi’nde temsil edecek Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ve Melikgazi Belediyespor takımın teknik ekibi ve oyucuları Covid-19 testi yaptırdı.

Pazar günü SigortaShop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk maçına çıkacak olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nin teknik ekip ve oyuncuları Covid-19 testinden geçti. Kulüpten yapılan açıklamada, “SigortaShop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden sultanlarımız ve teknik ekibe sezon öncesi PCR testleri yapılmış, tüm test sonuçları negatif çıkmıştır” denildi. Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde ilk maçını yarın deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Melikgazi Belediyespor’da yapılan testler de negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “A takımımıza yapılan Vovid-19 testi sonucunda tüm teknik ekip ve sporcularımızı test sonuçları negatif çıkmıştır” denildi.

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