Son Dakika
Voleybol İl Temsilciliği’nden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret
KAYSERİ VOLEYBOL İL TEMSİLCİSİ HALİL DİCLE İLE İHGK ÜYELERİ KAYSERİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.
KAYSERİ 16.10.2020, 10:03
2
Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle ile İHGK üyeleri Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kayseri Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Kabakçı’ya Voleybol il temsilcisi Halil Dicle ve İHGK üyeleri Ömer Kesimci, Halil Ateş hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilediler. İl Temsilcisi Halil Dicle, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile voleybol sporu için daha önemli çalışmalara imza atacaklarına inandığını dile getirdi.
22°
açık
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2