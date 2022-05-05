Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’na Kayseri 7 takım ile katılacak

Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası 11 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında Mersin Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Şampiyonaya Kayseri 7 takım ile katılacak.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, 11 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında Mersin Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde yapılacak olan Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan takımlara başarılar diledi. Mersin’de yapılacak olan şampiyona Küçükler, Midiler ve Yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonaya Kayseri’den Yıldız Erkeklerde Hürriyet MTAL Spor, Küçük Erkeklerde Hürriyet MTAL Spor ve Anayurt Final spor, Midi Erkeklerde Tevfik İleri spor ve Simge Elektronik Şahin Spor, Küçük Kızlarda Kayseri Voleybol Spor, Midi Kızlarda Kayseri Voleybolspor takımları katılacak.

Kayseri Voleybol İltemsilcisi Halil Dicle, tüm takımlara başarılar dileyerek, “İlimizde son yıllarda voleyboldaki atılım altyapılarda devam ediyor” dedi.