Vergi Dairesi’nde ’yapılandırma’ yoğunluğu

Kayseri’de vergi borcunu yatıracak vatandaşların kısıtlamadan muaf tutulmasıyla beraber Vergi Dairesi önünde yoğunluk yaşandı.

Kayseri’de vatandaşlar, 1 Mart’ta vergi yapılandırmasının son günü olan 1 Mart’ta yoğunluk yaşanmaması için İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşların ve ödemelerin yapılacağı kamu dairelerinde görevli personellerin gerekli belgeleri göstermek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, Kayseri Vergi Dairesi önünde yoğunluk oluşturdu.