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Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 2. Etabı tamamlandı

Kayseri’de düzenlenen Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışları’nın 2. Etabı tamamlandı.

KAYSERİ 25.07.2021, 15:33
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 2. Etabı tamamlandı
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Kayseri’de düzenlenen Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışları’nın 2. Etabı tamamlandı.

Uluslararası Velo Erciyes minikler bisiklet yarışında, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde başlayan 104 kilometrelik Develi Tomarza parkurun sonrasında yarışçılar Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünde bitişe ulaştılar.

5 ülkeden 8 takımın katıldığı toplam 33 sporcu arasında damalı bayrağa ilk ulaşan genel klasmanda Kazakistan Milli Takımlarından Remkhe Andrey birinci, Taraskın ikinci, Karabutov İlya üçüncü oldu. Uluslararası Velo Erciyes Bisiklet Yarışının da son etabı ile tamamlanmış oldu.
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