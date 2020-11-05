Vatandaşlardan Başkan Çolakbayrak’a 3 mahalleye hizmet veren sağlık merkezi teşekkürü

Kocasinan sakinleri, Ahievran, Yavuz Selim ve Kocasinan Mahallesine kazandırılan modern Aile Sağlık Merkezi’nden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Sosyal belediyeciliği ön plana çıkartan önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgeye Aile Sağlık Merkezi ve sosyal tesis kazandırdıklarını söyledi.

“Vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için gayretle ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşam standardını yükselten tesislerle spordan eğitime, kültürden sağlığa her alanda hizmet verdiklerini ifade etti. Mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgenin ihtiyacı olan Aile Sağlık Merkezini ve sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Yavuz Selim, Kocasinan ile çevre mahallelere de hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizin 93 mahallesinin her birinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda elimizden geldiğince çözümler üretiyor ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için adım adım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kentsel dönüşüm gerek imar hareketi gerekse park, bahçe, fen ve temizlik işleri olmak üzere bütün alanlarda imkanlar ölçüsünde projeler geliştiriyoruz. Bunlarla birlikte en önemlisi de sosyal belediyecilik çalışmalarımızdır. Kadın-erkek, genç-yaşlı olmak üzere 7’den 70’e herkesin değişik alanlarda faaliyetlerde bulunacağı mekanlar yaparak, onların hizmetine sunuyoruz. Bu doğrultuda bölgemizde Kocasinan Akademi’nin hizmet verebileceği bir tesis kazandırdık. Böylelikle bölgenin ihtiyaçları birer birer yapılmış olacak.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ahievran Mahallesi’nde belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar ise modern sağlık merkezinde daha konforlu ve daha güzel hizmet aldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.