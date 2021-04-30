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Varol’dan ’1 Mayıs’ açıklaması: "Kul hakkı konusunda hassas davranılması gerekiyor"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak emek konusunda adaletin peşinde olduklarını söyledi.

KAYSERİ 30.04.2021, 16:20
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Varol’dan ’1 Mayıs’ açıklaması: "Kul hakkı konusunda hassas davranılması gerekiyor"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak emek konusunda adaletin peşinde olduklarını söyledi.

İşçinin hak arayışında birlik ve beraber olunması gerektiğini ifade eden Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, kul hakkı konusunda hassas davranılması gerektiğinin altını çizdi. “Bizler, ‘İşçinin ücretini alın teri soğumadan verin’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz” diyen Başkan Varol; “Kul hakkı konusunda hassasiyet göstermeyen, başka hiçbir konuda duyarlılık gösteremez. Bizde bu anlayışla hayatımızın boyunca her alanda olduğu gibi emek konusunda da adaletin peşindeyiz. Türkiye’nin en büyük gücü milletimizin birlik ve beraberliğidir. Hak arayışını çatışma ortamı değil, bütün zorlukları aşmak ve daha mutlu yarınlara ulaşmak için birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Tüm Dünya’da işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak bilinen 1 Mayıs’ın hem devletimiz hem milletimiz için adil ve demokratik olmasını temenni ediyor, Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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