Valilik ile Büyükşehir el ele, omuz omuza Kayseri için çalışıyor

Kayseri’nin her köşesini el ele, omuz omuza gezerek, sorunları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’yi ilgilendiren her konuda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Vali Çiçek, “Ayrımız, gayrımız yok. Neredeyse kesemiz de ortak” derken, Başkan Büyükkılıç da, “Sayın Valimizle birlikte, mesai arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortak akla önem veren ve kamu, kurum ve kuruluşlarıyla istişare içerisinde çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ile dayanışmanın da en güzel örneklerini sergiliyor. Yatırım ve projelerle hizmetlerini yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezi ve kırsalında adeta Kayserililerin gönüllerine dokunurken, Kayseri’nin çiçeği burnunda Valisi Gökmen Çiçek ile el ele, omuz omuza kentin her sokağını, mahallesini gezerek, sorunları yerinde inceliyor.

“Neredeyse kesemiz de ortak”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bütçelerinin bile ortak olduğunu belirterek, “Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla el ele, omuz omuza Kayseri’nin her bölgesinde, her konusunda istişare halinde sokak sokak geziyoruz. Başkanımız ile şöyle konuştuk. Sağ olsun bana, ‘belediye, valilik ayrımı yok, burada birlik, beraberlik içerisinde her şeye beraber bakıyoruz’ dedi. Ben de ona diyorum ki, her konuda olduğu gibi ilin birçok konusunda, hem belediye hem de valilik ile ilgili konularda istişare halindeyiz. Adeta ayrımız, gayrımız yok. Neredeyse kesemiz de ortak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Vali Çiçek, “Bize böyle bir kolaylık sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri’de işlerin hızlanması için elimizi şıklatmak yeterli oluyor, sağ olsun başkanımız hemen ödeneğini ayırıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, “Sayın valimiz aynada kendisini görüyor. Sayın Valimizle birlikte, mesai arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Sayın valimize her konuya olan duyarlılığından ve yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun” şeklinde konuştu.