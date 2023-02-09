Vali Yardımcısı Erkaya’nın kardeşi depremde hayatını kaybetti

Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya’nın kardeşi Ömer Erkaya, Adıyaman’da meydanda gelen depremde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık deprem Türkiye’yi derinden sarstı. Depremden etkilenen 10 ilden vefat haberleri art arda geliyor. Depremden etkilenen Adıyaman’da da Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya’nın kardeşi Ömer Erkaya göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Erkaya’nın cenazesi Adıyaman’da toprağa verildi.