Vali Yardımcısı Erkaya Tomarza’yı Ziyaret Etti

Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya; Tomarza ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya; ilçe ziyaretinde ilk olarak Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca’yı makamında ziyaret etti. Daha sonra Tomarza Belediyesini ziyaret eden Vali Yardımcısı Erkaya, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Gökmen Çiçek’in desteği ile kaymakamlık ve belediye tarafından ortaklaşa kurulan Tomarza Kadın Kooperatifinin faaliyetlerini inceleyen Vali Yardımcısı Erkaya; kooperatifte üretilen istiridye mantarı ve el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

İlçede bir takım ziyaretlerde bulunan Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya; iki kültürün yan yana olduğu tarihi cami ve kiliseyi gezerek tarihleri hakkında bilgiler aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.