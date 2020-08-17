Vali uyardı, karantinaya uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacak
KAYSERİ VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN, FİLYASYON EKİPLERİ TARAFINDAN KARANTİNAYA ALINAN VATANDAŞLARIN, KARANTİNA KURALLARINA UYMAMASI HALİNDE KANUNİ İŞLEM YAPILACAĞINI DUYURDU.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, filyasyon ekipleri tarafından karantinaya alınan vatandaşların, karantina kurallarına uymaması halinde kanuni işlem yapılacağını duyurdu.
Koronavirüs salgınının artması sonrasında Kayseri’de de çeşitli önlemler alındı. İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, Pazar yeri ve alışveriş merkezlerine girişlerinin sınırlandırılmasının ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da twitter hesabından yaptığı paylaşımda, karantina kararlarına uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacağı uyarısında bulundu.
Kayseri Valisi Günaydın, “Sağlık görevlilerimiz tarafından evlerinde karantinaya alınan vatandaşlarımızın, belirlenen kurallara uymaları, evlerinden kesinlikle dışarı çıkmamaları, eş, dost ve akrabalarla temastan kaçınmaları büyük önem arz etmektedir. Aksine davrananlar hakkında kanuni işlemler yapılmaktadır.” uyarısı yaptı.
|İmsak
|04:33
|Güneş
|06:09
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:01
|Akşam
|20:07
|Yatsı
|21:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25