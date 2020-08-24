Vali, şikayetlerin geldiği pazarda maske denetimi yaptı
KAYSERİ VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN, VATANDAŞLAR TARAFINDAN YOĞUN ŞİKAYETİN GELDİĞİ İLDEM PAZARINA GİDEREK MASKE DENETİMİ YAPTI.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, vatandaşlar tarafından yoğun şikayetin geldiği İldem pazarına giderek maske denetimi yaptı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehirde maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşları uyarmak için tüm teknolojik imkanları kullandığı gibi bizzat denetim yaparak koronavirüse karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları için çalışıyor.
Vali Günaydın, kurallara uyulmadığı şeklinde yoğun şikayetlerin bulunduğu İldem pazarına gitti. Vali Günaydın, dün gittiği pazar yerinde yaptığı denetimde vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kullandığını ve bundan memnun olduğunu ifade etti. Vali Günaydın, denetim ile ilgili olarak twitter hesabından, "Kurallara uyulmadığı şeklinde yoğun şikayetlerin geldiği İldem pazarında yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun hassasiyet gösterdiğini memnuniyetle gördük.Bazı vatandaşlarımızın ise ne yazık ki kurallara uymadığı görüldü ve haklarında cezai işlem uygulandı" mesajı ile fotoğraflar paylaştı.
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