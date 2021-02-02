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Vali Şehmus Günaydın ve Rektör Çalış, ERÜ Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde İncelemelerde Bulundu

Vali Şehmus Günaydın ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgiler aldılar.

KAYSERİ 02.02.2021, 10:55
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Vali Şehmus Günaydın ve Rektör Çalış, ERÜ Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde İncelemelerde Bulundu

Vali Şehmus Günaydın ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgiler aldılar.

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret eden Vali Şehmus Günaydın ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’den merkezde çalışmaları devam eden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı koruyucu aşının aşamaları ve Covid-19’a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan Vali Şehmus Günaydın, geliştirilen aşı adayına katkı veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekibini tebrik etti.

Vali Şehmus Günaydın, “Ülkemiz adına son derece önemli bir çalışma. İnşallah yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanarak hepimizi mutlu eder. Çalışmaları yakından takip ediyorum. Rektörümüz işe hemen hemen her hafta bu konu üzerinde konuşuyoruz. Aşı çalışmasında büyük gayretler gösterdiklerini yakından takip ediyorum. Özellikle Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın bu çalışmaları her türlü takdirin üzerinde. Gecesini gündüzüne katarak bu çalışmaları ekibi ile devam ettiriyor. Kendilerine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. İnşallah yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanır. Hep birlikte ülke olarak, millet olarak bu işin mutluluğunu birlikte yaşarız inşallah” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da yaptığı konuşmada Vali Şehmus Günaydın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Çalış, şunları kaydetti: “Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız ve ekibi yerli aşı adayımızı ilk izole ederek ve ilk preklinik çalışmasını bitirerek ilkleri başardılar. Faz-1 çalışmalarını bitirdik. Faz-2 çalışmalarında ise hocamız ve ekibi Koçak Farma ile birlikte çalışıyorlar. Yerli ve milli aşımızın olması çok önemli. Bilindiği gibi 16’ya yakın merkezde aşı çalışmaları yürütülmekte. Bizler Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile aşı çalışmalarımız yürütüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile de çalışmalarını yürüten merkezlerimiz var. Sonuçta milli aşımız olsun. Birden fazla aşımız olsun. Bu çok önemli. Tüm dünyada görüyoruz ki, aşı tedarik konusunda sıkıntılarda yaşanmakta. Ama biz kendi yerli ve milli aşımız yaparsak, inşallah hem kendimize hem de tüm insanlığa hizmet edeceğiz. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Valimiz Sayın Şehmus Günaydın’a da her zaman bizlere destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgiler veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise konuşmasında merkezde yürütülen çalışmaları anlattı.

Covid-19’a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Covid-19 ortaya çıktıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Sağlık Bakanlığı ve Rektörümüzün bizlere çalışmalarımızda gerek maddi, gerek manevi çok büyük katkılar var. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde bu süreçte devam etti. İnşallah en kısa sürede ülkemize böyle bir aşıyı kazandırmış oluruz. Sizlerin de bu nazik ziyareti için teşekkür ederiz” diye konuştu.
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