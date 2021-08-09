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Vali Günaydın’dan aşı çağrısı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; sosyal medya üzerinden vatandaşları aşı olmaya davet ederek; "Bakalım hangi ilçemiz ilk önce maviye ulaşacak, hep birlikte takip edelim" diyerek ilçelerin mavi renge dönmesi için aşılanması gereken kişi sayısını paylaştı.

KAYSERİ 09.08.2021, 21:11
Vali Günaydın’dan aşı çağrısı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; sosyal medya üzerinden vatandaşları aşı olmaya davet ederek; "Bakalım hangi ilçemiz ilk önce maviye ulaşacak, hep birlikte takip edelim" diyerek ilçelerin mavi renge dönmesi için aşılanması gereken kişi sayısını paylaştı.

Vali Günaydın; paylaşımında; "Kayseri’mizin aşı haritasındaki renginin mavi olması için henüz 1. doz aşısını yaptırmamış hemşehrilerimizi aşıya bekliyoruz. Bakalım hangi ilçemiz ilk önce maviye ulaşacak, hep birlikte takip edelim" dedi. Günaydın ayrıca ilçelerin mavi renge dönmesi için aşılanması gereken kişi sayısını da paylaştı. Buna göre Kayseri’de toplam 105 666 kişinin aşı olması gerekiyor.
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