Vali Günaydın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "15 Temmuz; hain terör örgütü FETÖ/PDY tarafından ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve özgürlüğümüze yönelik darbe girişimine karşı aziz milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla canları pahasına meydanları doldurarak vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkarak yazmış olduğu destanın adıdır." dedi.

Vali Günaydın mesajında; "Demokrasinin galip geldiği bu mücadelede; tankın, topun, tüfeğin, uçağın, helikopterin karşısına sadece ve sadece elinde şanlı bayrağımızla, imanıyla ve yüreğiyle dikilen aziz milletimizin kahraman evlatları, Çanakkale’de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi tek yürek olmuş, sokaklara dökülmüş ve bu hain darbe girişimine karşı kendi iradesine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz destanı ile aziz milletimiz, demokrasiye inancını ve kendi iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadığını, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için her daim kararlılıkla mücadele edeceğimizi bütün dünyaya ilan etmiş ve göstermiştir. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayseri’mizde de gencimizden yaşlımıza bütün hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi meydanları doldurmuş, emanetlerimize ve iradesine sahip çıkmış, hainlerin emellerine ulaşmalarına izin vermemiştir. Bizlere düşen görev; yapılan bu hainliği asla unutmamak, gelecek kuşaklara yaşananları aktararak, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak, üreterek ülkemizi ve milletimizi güçlü bir şekilde yarınlara hazırlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek ülkemizin kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.