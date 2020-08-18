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Vali Günaydın vatandaşları MMT konusunda uyardı
KAYSERİ VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN, EMNİYET MÜDÜRÜ KAMİL KARABÖRK İLE BİRLİKTE, PANDEMİ SÜRECİNDE VATANDAŞLARI MASKE-MESAFE-TEMİZLİK KONUSUNDA UYARMAYA DEVAM ETTİ.
KAYSERİ 18.08.2020, 10:20
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte, pandemi sürecinde vatandaşları maske-mesafe-temizlik konusunda uyarmaya devam etti.
Kurban Bayramı ve sonrasında oluşan rehavet ile artışa geçen koronavirüs salgını sonrasında Vali Şehmus Günaydın, her fırsatta şehrin en işlek caddesinde hem esnafları hem de vatandaşları alınacak tedbirlere uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.
Vali Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte İnönü Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek alınacak önlemleri tekrar tekrar hatırlattı. Yolda vatandaşların taleplerini de dinleyen Vali Günaydın, vatandaşları maske-mesafe ve temizlik konularına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
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