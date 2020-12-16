banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir
Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Ruhani: 'Biden'ın gelişinden değil ama Trump'ın gidişinden memnunuz'
Ruhani: 'Biden'ın gelişinden değil ama Trump'ın gidişinden memnunuz'
Binlerce imam, müezzin ve öğretici mahkemelere başvuracak
Binlerce imam, müezzin ve öğretici mahkemelere başvuracak

Vali Günaydın, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor"

Pandemi tedbirleri çerçevesinde mesaiye esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile başlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, denetimleri gözden geçirdikten sonra yaptığı açıklamasında, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor. Biz vaka sayılarına baktığımız zaman ev içi gezmelerinden kaynaklanan oranların çok üst seviyede olduğunu görüyoruz, birinci sırada olduğunu görüyoruz. Eş, dost ve akraba ziyaretlerini ertelemeliyiz" dedi.

KAYSERİ 16.12.2020, 11:29
3
Vali Günaydın, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor"

Pandemi tedbirleri çerçevesinde mesaiye esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile başlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, denetimleri gözden geçirdikten sonra yaptığı açıklamasında, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor. Biz vaka sayılarına baktığımız zaman ev içi gezmelerinden kaynaklanan oranların çok üst seviyede olduğunu görüyoruz, birinci sırada olduğunu görüyoruz. Eş, dost ve akraba ziyaretlerini ertelemeliyiz" dedi.

Vali Günaydın, "Günün her saatinde kamu görevlisi arkadaşlarımız ile beraber sahayı kontrol ediyoruz. Alınan tedbirlere uyulması noktasında vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyeti yakından takip ediyoruz. Kayserimiz özelikle maske konusunda çok büyük hassasiyet gösteriyor. Ben bu vesile ile kurallar uyan, maske takma konusunda hassasiyet gösteren Kayserili hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

"Getirilen yeni kısıtlamaların sahadaki durumunu da gerek ben, gerek arkadaşlarım sahada yaptıkları denetimlerle gözden geçiriyoruz" diyen Vali Günaydın, "Yapacaklarımızı tekrardan istişare ediyoruz. Bu yapılanların çalışmaların hepsinin amacı vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bu mücadelede iş birliği yapmak, bütün kurumları harekete geçirmek ve bu dönemi en az hasarla atlatmak. Bunun için bütün kurumlarımız iş birliği içerisinde çalışıyor. Emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz hatta sivil toplum örgütlerimiz bu konuda üzerlerine düşeni yapıyorlar" diye konuştu.

Vali Günaydın, "Son zamanlarda ülkemiz genelinde artan vaka artışları karşısında getirilen yeni kısıtlamalarla vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirme yanında, kısıtlamalara uyma konusunda da her zaman gereken hatırlatmayı yapıyoruz, farkındalığı artırıyoruz. Gerek basınımızın, gerekse vatandaşlarımızın kurallara uyarak yaptıkları yardımları yan yana koyduğumuz zaman bu mücadele de önemli bir aşamadayız, önemli bir noktadayız, hassas bir noktadayız. Bu noktalardan daha ileri noktalara gitmek, daha güzel günlere gitmek için çok daha fazla hassasiyet göstermemiz ve çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu kurallara uyarak yapacağız" diyerek şunları söyledi:

"Az önce esnafımıza gittik, otobüs duraklarımızı gezdik, yolda yürüyen vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Vatandaşımızın bu konudaki gayreti ve çabası her türlü takdirin üstünde ama bunun yanında kurallar uymayan vatandaşlarımızın da olduğunu görüyoruz. Maalesef hala açık alanlarda, sigara içilmesi yasak olan alanlarda sigara içen vatandaşlarımızın da olduğunu görüyoruz. Bu konuda özellikle vatandaşlarımızdan, açık alanlarda sigara içtiğimiz durumda hem kendi sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz, hem de yolda yürüyen ve o bölgede bulunan vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Lütfen yasaklanan alanlarda, açık alanlarda sigara içmeyelim. Özelliklede evimizde de çocuklarımızın yanında, ailemizin yanında sigara içmeyi bırakalım. Çünkü bu oldukça yanlış ve sağlığımıza zarar veren bir durum.

Bu mücadele de dikkat çeken nokta şu; Kayserimizde maske, mesafe ve temizlik konusunda çok güzel tedbirler alıyoruz. Sahadan bunların uygulandığını görüyoruz. Belediyelerimizin, kurumlarımızın bu konudaki çalışmaları çok üst seviyede ama ne yazık ki özellikle mesafeyi göz önüne aldığımızda eş, dost, akraba ziyaretleri istediğimiz noktaya hala gelemedi. Biz vaka sayılarına baktığımız zaman ev içi gezmelerinden kaynaklanan oranların çok üst seviyede olduğunu görüyoruz, birinci sırada olduğunu görüyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerine lütfen ara verelim. Çünkü bizler akrabamız diye ziyarete gittiğimizde veya ziyaretini kabul ettiğimizde kendisinin virüs taşıyıp taşımadığını, bizim virüs taşıyıp taşımadığımızı bilmediğimizden dolayı birbirimize zarar verebiliriz. Daha sonra bu durum zincirleme olarak devam ettiği zaman bir şekilde vaka sayılarının artmasına neden oluyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini lütfen erteleyelim. Bunun yanında çocuklarımızın da apartmanlarda ve sitelerde komşu çocuklarının ziyaretine gitmelerini de bir süre erteleyelim. Çünkü çocuklar semptom göstermeden bu durumu atlattıkları için kaptıkları virüsü eve getirdiklerinde veya komşulara götürdüklerinde bu durum vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Bizde bunların önüne geçmek durumundayız. Bunları belirli bir süre ertelediğimiz zaman çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bütün kamu görevlilerimiz görevlerini yapıyorlar ve mücadele de özveriyle, gayretle çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da eş, dost, akraba ziyaretlerine ara vermelerini rica ediyorum.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11