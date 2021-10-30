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Vali Günaydın: "Kayseri olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında ki hedeflere ulaşabilmek için büyük gayret gösteriyoruz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyonda, "Kayseri olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında ki hedeflere ulaşabilmek için büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

KAYSERİ 30.10.2021, 11:29
Vali Günaydın: "Kayseri olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında ki hedeflere ulaşabilmek için büyük gayret gösteriyoruz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyonda, "Kayseri olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında ki hedeflere ulaşabilmek için büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın resepsiyon verdi. Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Vali Günaydın’ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, rektörler, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, ilçe belediye başkanları, STK üyeleri, oda başkanları, gaziler, şehit yakınları ve davetliler katıldı. Resepsiyonda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın kutlanması sebebiyle ilimizde dolu dolu programlar yaşadık. Dünden itibaren gerek büyükşehir belediyemizin gerek ilçe belediyelerimizin gerekse de kurumlarımızın yapmış olduğu etkinlikler ile pandemi döneminden sonra böylesine coşkulu ve heyecanlı bir bayramı yaşamanın da mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra ki bayramlarımızı da aynı heyecanla ve coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Aşı konusunda da Kayserili hemşerilerimizin göstermiş olduğu hassasiyet ve tedbirlere uyma konusunda göstermiş oldukları kararlılık için kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere miras olarak bıraktıkları, emanet ettikleri cennet vatanımızın ilelebet yaşaması için her türlü çalışmayı ve gayreti göstermek zorundayız" diye konuştu.

Vali Günaydın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak ancak ve ancak çok çalışmakla ve çok üretmekle olur. Bizler de Kayseri olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında ki hedeflere ulaşabilmek için büyük gayret gösteriyoruz. İhracatımız artıyor, turizmimiz çok önemli noktalara geldi. Sadece İncesu OSB’de 35’e yakın fabrikanın temelleri atıldı. Bu da Kayseri olarak cumhuriyetimizin 100. yılı hedefleri doğrultusunda ne kadar önemli çalışmalar yaptığımızın da bir göstergesidir. Bu konuda destek ve katkı veren sanayicilerimize, iş adamlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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