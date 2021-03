Vali Günaydın: "İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında; "Kahraman milletimiz tarih boyunca kendisine yönelik bütün tehditlere karşı asla boyun eğmemiş ve her defasında gerekli cevabı vermiştir. İstiklal Savaşı’mızdaki emsalsiz mücadelemizin, yeniden dirilişimizin, şanlı destanı devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı’mızın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ömrünü vatanımıza ve milletimize hizmete adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bu uyanış destanında bir milletin yeniden dirilişi, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanması vardır. Her kıtasında milletimizin cesareti, her mısrasında ecdamızın kahramanlığı, her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşı’mız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı’mızla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş, azimle, inançla büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir. İstiklal Marşı’mızda, en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır. Bağımsızlığımızın ebedi sembolü olan İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşı’mızın Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi, rahmet ve minnetle yâd ediyorum, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.