Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla; "Dünyamız can dostlarımız ile daha güzel" paylaşımı yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Günaydın, "Dünyamız can dostlarımız ile daha güzel" ifadelerini kullandı. Vali Günaydın, kedilerle birlikte çekindiği fotoğrafı da paylaşımına ekledi.