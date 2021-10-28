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Vali Günaydın: "Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak hepimizin sorumluluğudur"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü Kayseri’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Vali Şehmus Günaydın; "Bizler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurduğumuz cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Bu cennet vatanımız şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak ve cumhuriyeti ilelebet yaşatmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

KAYSERİ 28.10.2021, 14:19
Vali Günaydın: "Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak hepimizin sorumluluğudur"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü Kayseri’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Vali Şehmus Günaydın; "Bizler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurduğumuz cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Bu cennet vatanımız şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak ve cumhuriyeti ilelebet yaşatmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Etkinlikler kapsamında cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma programı düzenlendi. Valilik, garnizon ve büyükşehir belediyesi çelenklerinin sunumunun ardından program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın; "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. kuruluş yıldönümünü büyük bir heyecanla, coşkuyla kutluyoruz. Çelenk sunma töreninden önce Hacılar bölgesinde 120 bin fidan dikimiyle başladık. Cumhuriyet Bayramımızın kutlama etkinlikleri kapsamında ağaç dikme törenimiz, çelenk sunma törenimiz, bu akşam cumhuriyet konserimiz, ses ve ışık gösterileri, yarın kutlayacağımız dolu dolu programla bütün vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Bunun yanında şanlı bayrağımızı evlerimize, işyerlerimize asarak bu coşkuya ortak olalım. Bizler, bu coşkunun en üst seviyede yaşanması için bütün tedbirleri aldık, programları yaptık. Programa katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurduğumuz cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Bu cennet vatanımız şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak ve cumhuriyeti ilelebet yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinçle kutlu yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Her geçen gün daha fazla üreteceğiz, ihracat yapacağız. Güçlenerek bu kutlu yürüyüşü beraber devam ettireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkmak hedefimizi çok çalışarak gerçekleştireceğiz. Kayseri olarak bunu yapıyoruz, daha çok üretiyoruz, ihracat yapıyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada; "Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizi 98. yılla bırakmayıp 100. yılda daha görkemli şekilde karşılayıp nice 100 yıllara dileğiyle dua ve temennide bulunarak cumhuriyetin ruhuna yakışır anlayış içerisinde çağdaş uygarlık düzeyine ülkemizi taşıma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tabi ki Kayserimize yakışır şekilde endüstri ve ticaret merkezi olanın yanında turizm alanında ve kültürel çalışmalarıyla her türlü zenginliklerini insanlığa taşıyarak bu güzel şehrimizi ön plana çıkarma yönünde gayret göstermeliyiz. Birbirimizin kıymetini, ülkemizin kıymetini, değerlerimizin kıymetini bilelim. İnşallah yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı.

Programa Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kurum kuruluş müdürleri, üniversite rektörleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet personeli, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

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