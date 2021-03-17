Vali Günaydın: "Çanakkale Zaferi, dönemin imkânsızlıklarına rağmen milletimizin yazdığı müstesna bir destandır"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ’18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında; "Çanakkale Zaferimiz bir daha dönmemek üzere cepheye koşan şanlı ecdadımızın, dünyada emsali olmayan, bir kahramanlık destanıdır. Bu büyük zaferin kazanıldığı 18 Mart günü aynı zamanda vatanımız ve bayrağımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak, kahramanlıklarını ve büyük fedakârlıklarını daha sonraki nesillere aktarmak amacıyla ’Şehitler Günü’ olarak kabul ve ilan edilmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin imkânsızlıklarına rağmen vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna hiçbir engel tanımayan ve fedakârlıktan çekinmeyen milletimizin yazdığı müstesna bir destandır. Dün ’Çanakkale Geçilmez’ diyen iradenin mirasçıları olan bizler; bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlike karşısında Çanakkale ruhuyla kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz takdirde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve güçlük yoktur. Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aziz Milletimiz, bu toprakları bize vatan kılan, kutsal değerlerimiz uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak en değerli varlıkları olan canlarını hiçe sayan kahraman şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak bizlerin en önemli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.