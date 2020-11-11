Vali Günaydın: “2021 yılında Kayseri’ye 1.5 milyon fidan dikeceğiz”

11 Kasım Ağaçlandırma Günü nedeni ile Erciyes Dağı’nda gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “2021 yılında Kayseri’ye 1.5 milyon fidan dikeceğiz” dedi.

Erciyes Dağı Ağaçlandırma Sahası’nda gerçekleştirilen etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

5 milyon fidanın Kayseri’ye yetmeyeceğini ve 2021 yılında 1.5 milyon fidan dikilmesi gerektiğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, “Güzel bir gün, inşallah bugün hep beraber burada hayırlı bir işe imza atacağız. Hepinizin bildiği gibi dinimiz ağaca ve yeşile çok büyük önem veriyor. Elinizde bir fidan varken, kıyametin kopacağını bilseniz dahi o fidanı mutlaka dikiniz diyerek yeşile ve ormana ne kadar büyük bir önem verildiğinin çok açık göstergesi. Biz de bunun gereği olarak, yaşadığımız alanları mutlaka fidanlarla buluşturmak zorundayız. Son yıllarda bu konuda önemli hamleler yapıldı. Kayserimiz maalesef bu anlamda Türkiye ortalamasının çok gerisinde. Son yıllarda ülkemizdeki ağaç seferberliği ile yüzde 30’lara yaklaşan oran, ilimizde maalesef yüzde 10 civarında. Bunu arttırmak lazım, bu sözle olmaz icraatla olacak ve bunu da hep beraber yapacağız inşallah. Geçen yıl ilk 3 içerisindeydik. Sıralama önemli ama önemli olan dikebildiğimiz kadar ağaç dikmek. Ağaç dikerken de bunun türünü iyi belirlememiz lazım. Özellikle gelir getirici türlere yöneldiğimiz zaman, bir taşla birkaç kuş vurmuş oluruz. Ağaç dikmenin faydalarını ilkokuldan beri hepimiz öğreniyoruz. Havayı temizliyor, erozyonu engelliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bunun yanında bunları yapacak ve bir de gelir getirecekse vatandaşlarımıza çok güzel olacak. Bunun için ağaç dikme işini daha ileri noktalara taşımak zorundayız. Son birkaç yıldır bu konuda orman teşkilatımız gayret gösteriyor. Kayserimizin değil, Türkiyemizin incisi olan Erciyes Dağı’nda da 5 milyon ağaç yetmez. 2020’nin sonunda 5 milyon 62 bin ağaç dikilecekse, bizim otorup bunu daha ileriye taşımak için kendimize hedef koymamız lazım. Bu hedef 2021 yılında Erciyes’e en az 1.5 milyon ağaç bekliyoruz. Planlamaları bugünden yapıyoruz ve bütün kurumlar inşallah bu hedefimiz gerçekleştireceğiz. Sondajımız yapılıyor, 5 yıldızlı otellerin temelleri atıldı hızlı bir şekilde ilerliyor. Burası sadece Kayseri ekonomisine değil, ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak bir yer. Hep beraber burayı daha güzel konuma getireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sadece ağaçlandırma gününde değil, mevsimin uygun olduğu her günde ağaç dikmeye devam ediyoruz. Kısacası hayatımızın her anında uygun zamanlarda ağaç dikmeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç da, bu sene büyükşehir olarak 100 bin fidan diktiklerini belirterek, “Ağaç dikme sevdalısı olarak buraya gelen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatları ile Tarım İl Müdürlüğümüz ve Tarım Orman İl Müdürlüğümüz ve aynı zamanda Tarım Bakanlığımızın işbirliği ile Kayserimizde Valiliğimizin organize etmiş olduğu böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada bulunmak hepimizi sevindirmektedir. Burada Erciyes dağının seçilmiş olması da bizim için ayrıca sevindiricidir. Çünkü Erciyes artık bizim dünya çapında, gerek kayakla, gerek bulacağımız sıcak su ile yüksek irtifa projesi ile vazgeçilmezimiz olacak. Şehrimizin bir bakıma turizm merkezi, sporun merkezi, kültürün merkezi anlayışı içerisinde yer alacak. Çevreci ve yeşili önemseyen bir yaklaşım ile 16 ilçe belediye başkanı, kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde büyükşehrimiz ile dayanışma içerisinde yer almaktadır. Belediyeler olarak şehrimizin merkezinde, çevresinde ve tüm bölgelerinde çalışmalar yaparken Erciyes’imize ayrı bir değer vermekteyiz. Bu sene Büyükşehir Belediyesi olarak 100 bin civarında dikmiş olduğumuz fidanlar ile yaptığımız çalışmalar ile Kayserimizi yeşillendirmeye önem verdiğimizi her zaman paylaşmaktayız. Burada Sağlık Müdürümüzü de görünce aklımıza maske, mesafe ve temizlik geliyor. Pandemi sürecini de önemli bir şekilde yönetmek amacıyla da gayretler gösteriyoruz. Çünkü aynı havayı soluyoruz, aynı şehirde yaşıyoruz. Bu ülke insanı olarak şehrimizi, ülkemizi daha iyi bir konuma ulaştırmak için her türlü gayreti göstermemiz gerekiyor. Erciyes’imize de kar düştü. Beyaz gelinliğine büründü. O nedenle hava biraz soğuk, onun içinde en iyisi hareket etmek, ağaç dikmek” ifadelerinde bulundu.

Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ise 2012 yılından beri 4 milyon 600 bin fidan dikildiğini ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bilindiği üzere 7 Kasım 2019 tarihinde, 2019/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla her yıl 11 Kasım gününü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması uygun görülmüştür. Bu doğrultuda ülkemiz ormanlık sahalarını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacı ile toplumun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın destek ve katılımı ile 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi kapsamında aynı anda fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirilerek ülke genelinde 11 milyon fidan dikimi hedeflenirken vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın projeyi büyük oranda sahiplenmesi ve desteklemesi sonucunda 13 milyon 800 bin fidan toprakla buluşturulmuştur. Dünyayı etkileyen covid-19 pandemisi ile ilgili korunma tedbirlerine azami ölçüde uyularak bütün illerimizde ve ilçelerimizde olduğu gibi Kayseri ilimiz ve 16 ilçemizde de ‘Geleceğe nefes dünyaya nefes’ sloganı ile Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi gerçekleştirilmektedir. İç Anadolu’nun en yüksek dağı Kayserimizin incisi olan etkinlik yaptığımız Erciyes dağında bölge müdürlüğümüzün kuruluşu olan 2012 yılından bugüne kadar 4 milyon 600 bin adet ağaç dikimi yapılmıştır. Bugün dikeceğimiz fidanlarla birlikte 2020 yılı sonuna kadar toprakla buluşturulan fidan sayısı 462 bin adet olacaktır. Böylece Erciyes dağına dikilen fidan sayısında 5 milyon 62 bin adede ulaşılacaktır.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.