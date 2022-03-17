Vali Günaydın: “18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi” Mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlı tarihimizin ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferimiz, bir daha dönmemek üzere cepheye koşan kahraman ecdadımızın, dünyada emsali olmayan müstesna bir kahramanlık destanıdır. Bu büyük zaferin kazanıldığı 18 Mart günü aynı zamanda vatanımız ve bayrağımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak, kahramanlıklarını ve büyük fedakârlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Şehitler Günü” olarak kabul ve ilan edilmiştir. Çanakkale Zaferimiz inancın, azmin, kararlılığın ve eşsiz kahramanlığın simgesidir. Umudunu hiçbir zaman kaybetmeyen aziz milletimizin inançla ve cesaretle birlik ve beraberlik içerisinde yeniden dirilişinin ifadesidir. Aziz milletimizin kalbinin en müstesna yerinde taht kuran kahraman şehitlerimizin cesaretleri ve fedakarlıklarını asla unutmayacağımız gibi bundan sonra da bağımsızlığımız, vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için vereceğimiz mücadelede, kutlu yürüyüşümüzde bizlere güç ve ilham kaynağı olacaktır. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emaneti sonsuza kadar koruyarak, bu emaneti her geçen gün aynı şuur ve inançla çok daha yükseklere taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferimizin 107. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum.”