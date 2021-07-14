Vali Günaydın 15 Temmuz Şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında, Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailelerini ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

İlk olarak Bünyan ilçesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesini ziyaret eden Vali Günaydın, “Şehidimizin kahramanlığını ve sizlerin fedakarlığını aziz milletimiz asla unutmayacaktır” diye konuştu.

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in kabrini de ziyaret eden Vali Günaydın, şehidin mezarı başında dua ederek mezarına karanfil bıraktı.

Daha sonra Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesini ziyaret eden Vali Günaydın, şehidin ailesiyle bir süre sohbet ederek, “Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacağız, şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız” dedi.

Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın da kabrini ziyaret eden Vali Günaydın, şehidin kabrinde dua edip karanfil bıraktı.

Ziyaretleri sırasında Vali Şehmus Günaydın’a, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Murat Neşed Büyüker, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan eşlik etti.