Vali Çiçek’ten KANKA’ya ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesini ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hastaneye gelişi sırasında Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Hastanede tedavileri devam eden çocukları ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tedavileri devam eden hastalar ve aileleriyle bir araya gelen Vali Çiçek, hastalar hakkında Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu’ndan bilgiler aldı. Vali Gökmen Çiçek, hastane ziyareti sırasında, hastane personelleri ve hasta yakınlarıyla da sohbet etti.

Hastanede görev yapan sağlık personeline yaptıkları işin parasal karşılığının olmadığını söyleyen Vali Çiçek, "Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum” dedi.