Vali Çiçek’ten Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a çalışma ziyareti gerçekleştirerek, yapımı devam eden ve planlamaya alınan projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i Başkanlık girişinde karşılayıp, Büyükşehir Belediyesi bahçesinde Vali Çiçek ile bir süre sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, Başkanlık Makamı’nda da, Vali Çiçek ile birlikte Kayseri’de yapılan ve yapılacak yatırımlar ve hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımların yanı sıra, şehrin geleceğine yönelik projelerle ilgili gelinen aşamalar da konuşuldu. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek, kentte uyum kültürü içerisinde vatandaşa hizmet etmeye ve tüm bürokratlar ile birlikte ortak akıl yürütmeye devam edeceklerini belirtti.