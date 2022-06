Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan ’Koramaz’ çıkarması

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşleri Sümeyra Çiçek ve Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın da katılımıyla Ağırnas Yeraltı Şehri ile Mimar Sinan Evi’nde incelemelerde bulundu. “Başkan Büyükkılıç’ın rehberliğinde Kayseri’yi tanıyorum” diyen Vali Çiçek, yürüyüş yaptığı Koramaz Vadisi’ni “muhteşem” diye nitelendirdi.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sonucu UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’ne giren, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu, eşsiz doğa harikası Koramaz Vadisi’nde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüş öncesi Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç eşleriyle birlikte Ağırnas Mahallesi’ndeki Mimar Sinan’ın doğduğu evi ziyaret edip, Ağırnas Yeraltı Şehri’nde incelemelerde bulundular. Başkan Büyükkılıç, gezi sırasında Ağırnas Yeraltı Şehri hakkında bilgiler vererek, Ağırnas Yeraltı Şehri’nin dünya tarihine ışık tuttuğunu ifade etti.

BÜYÜKKILIÇ VE ÇİÇEK KORAMAZ KAFEDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Kayseri mutfağının tarihle buluştuğu mekân olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Koramaz Kafe’de vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Koramaz Vadisi’nin eşsiz güzelliğinde piknik yapan vatandaşlara katılan Çiçek ve Büyükkılıç, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra 1-7 Haziran Çevre Haftası çerçevesinde Koramaz Vadisi’nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından “81 ilde 81 Milyar Adım” sloganıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çevre yürüyüşüne katılan Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, adeta doğal yaşam müzesi olan vadide yürüyüş yaparak, değerlendirmelerde bulundular.

Doğa yürüyüşünde konuşan Başkan Büyükkılıç, UNESCO Geçici Miras Listesi’ne giren vadinin kalıcı olarak kalması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Şu anda Mimar Sinan’ımızın doğduğu Koramaz Vadisi’ndeyiz. UNESCO’nun Geçici Miras Listesi’ne girmiş olan vadimizi inşallah kalıcı olarak hayata geçireceğimiz çalışmalara çok değerli valimizle ile işbirliği halinde devam edeceğiz. Bugün Çevre Haftası nedeniyle yürüyüşe katılmak suretiyle Koramaz Vadisi’nde Ağırnas’ımıza geldik. Katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Sayın valimize, tabi ki önder mantığı içerisinde bizlerle birlikte olduğu için değerli il müdürümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ: “ÇEVREYİ KORUYALIM, YEŞİLİ KORUYALIM, DURMAYALIM, YÜRÜYELİM”

Büyükkılıç, yapılan bu çalışmaların sağlıklı olmasını, huzurlu daha nice günlere dilediğini belirterek, “Ağırnas’ımızın sıcak insanlarına, Turan’ımızın her zamanki sıcak yerli ve milli insanlarına, ayrıca bizlere yaptıkları ev sahipliğinden dolayı da teşekkür ediyorum. Çevreyi koruyalım. Yeşili koruyalım. Durmayalım yürüyelim” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN REHBERLİĞİNDE KAYSERİ’Yİ TANIYORUM”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Başkan Büyükkılıç’ın rehberliğinde Kayseri’yi tanıdıklarını ifade ederek, “Sabahın erken saatlerinden itibaren belediye başkanımızın rehberliğinde hem Kayseri’yi tanıyorum hem de Kayseri’nin muhteşem yerlerini görüyorum. Kayseri ile ilgili hikâyeler, efsaneler, tarihe mal olmuş, tüm Türkiye tarafından bilinen detayları öğreniyorum” dedi.

Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sayesinde hem sohbet etme hem vatandaşlarla kucaklaşma fırsatı bulduklarının altını çizen Vali Çiçek, güzel ve verimli bir hafta sonu geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç’ın gösterdiği yerleri ‘muhteşem’ diye nitelendiren Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’ye hayranlığını şöyle anlattı:

“Bir kere daha anladım ki bu şehir başka bir şehir, bu şehir muazzam bir hazinenin üzerinde duruyor. Her yeri başka güzel, geldiğim 16 günden beri Kayseri’nin sokaklarını dolaşıyorum, tarihi, turistik yerleri geziyorum, her birinde ayrı bir büyüleniyorum. Bugün de belediye başkanımızın gösterdiği yerler inanılacak gibi değil, o kadar muhteşem yer altı şehri gördüm, Turan, Ağırnas köyünü, Mimar Sinan’ın köyünü gördüm, her biri bambaşka güzeldi. Bizi buralarda çok sık göreceksiniz, buraların daha fazla tanıtımını yapacağız. Sadece Kayserililer değil, tüm Türkiye ve dünya üzerindeki insanlar gelip, bu muhteşem coğrafyayı görürler.”

Yürüyüşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Sibel Livdumlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.