Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan eğitim zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında ‘Eğitim Öğretim Müzakeresi’ konulu istişare toplantısına katıldı.

İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve Vali Gökmen Çiçek’in başkanlık yaptığı toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Kamu Kurum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

‘Eğitim Öğretim Müzakeresi’ konulu toplantıda eğitim alanındaki çalışmalar istişare edilirken, Başkan Büyükkılıç, Kamu Kurum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile selamlaşarak, sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “En büyük geleceğimiz olan gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Toplantıda platformumuzun paydaşlarıyla bir araya gelerek eğitim alanında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Toplantıda, eğitimciler tarafından eğitim ve öğretim alanındaki projelerin de sunumu yapılırken, katılımcılar arasında görüş alışverişinde de bulunuldu.