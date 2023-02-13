Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan deprem bölgesinde ‘Kayseri’ dayanışması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Talas, Hacılar Belediye Başkanları ve üst düzey bürokratlar ile birlikte Kahramanmaraş deprem bölgesinde koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e destek ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde yardım ve destekleri tüm hızıyla sürüyor.

Afetin yaşandığı Kahramanmaraş’ta temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürler olmak üzere üst düzey bürokratlar ile birlikte, Kahramanmaraş’ta koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

AFAD Mobil Afet Etüt Merkezi’nde Başkan Büyükkılıç ve Kayseri heyetinin yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, oda yöneticileri, STK temsilcilerinin de yer aldığı değerlendirme toplantısında Vali Gökmen Çiçek, yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri olarak tek yürek Kahramanmaraş’ın yanında olduklarını belirterek, “Tüm imkânlarımızla deprem bölgesinin ve Kahramanmaraş’ta koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in destekçisiyiz” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri ve Kayserililer olarak deprem bölgelerinde yüreklerini ortaya koyduklarını ifade etti.