Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın turizm rotası bu kez Hürmetçi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte doğa tutkunlarının yerli, yabancı turistlerin uğrak yeri olan ve yılkı atlarına ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı’nda at bindi. Büyükkılıç ve Çiçek, mandaları ve yılkı atlarını da doğal yaşam alanlarında hayranlıkla izledi.

Kentin tarihi ve turistik değerlerine sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Dağı’nın eteğinde, 500’ün üzerinde yılkı atına ev sahipliği yapan turizmin merkezi Hürmetçi Sazlığı’nı gezip, incelemelerde bulundu. Gezide, Başkan Büyükkılıç’a, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Vali Çiçek’e de eşi Sümeyra Çiçek eşlik ederken, geziye Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın daveti üzerine buradaki bir at çiftliğini de gezen Büyükkılıç, bölge sakinleri ve ata binen vatandaşlarla sohbet etti. Süt ürünleri tesisini de gezen, tesiste üretilen yoğurt ve peynirleri inceleyen Büyükkılıç ve Çiçek, daha sonra at binerek, bir süre gezinti yaptılar.

At üzerinde objektiflere poz vermeyi de ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayseri’ de turizmin en güzel yerlerini keşfettiklerini ve Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar çerçevesinde gayret ve özveri gösterdiklerini ifade etti. Kayseri’nin güzellikleriyle kendisini hissettirdiğini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri’mizin her yeri Cenab-ı Allah vergisi güzelliklerle kendisini hissettiriyor. Turizmin en güzel ortamlarını da böylece keşfetmiş, kamuoyunun istifadesine sunmuş. Biz de böyle güzellikleri paylaşmış oluyoruz. Bugün burada Mustafa kardeşimizin yapmış olduğu önemli bir tesisteyiz. Kayseri’miz için bu bir ihtiyaçtır. Bu manada kendisini tebrik ediyorum. Üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde biz gayret göstereceğiz. Hürmetçi Çiftliği tabi bizim gençlik yıllarımızdan beri bildiğimiz buradaki gıdalarıyla da gastronominin en güzel örneklerini sergileyen ama en önemlisi cömert insanlarının olduğu bölgemiz. Organize Sanayimizin yanı başında, belediyemizin sınırları içerisinde buradaki yol güzergâhındaki vatandaşların rahatlıkla gelip burada dinleneceği, yararlanacağı bir ortam. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hacılar kaymakamımız ile belediye başkanımıza, uyum içerisinde buralarda hizmetlerini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Yetişemedikleri yerlerde bizler her zaman varız.”

Başkan Büyükkılıç, burasının daha çok turizme kazandırılması ve tanıtılması için çalışmalar yapacaklarının altını çizerek, “Sayın valimizin dediği o hizmetlerle ilgili şimdiden talimatımızı verdik. Pazartesi günü muhtarımızla daire başkanlarımız bir araya gelecekler. Ne gerekiyorsa onu yapma yönünde gayret göstereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın daveti üzerine Hürmetçi Sazlığı’na geldiklerini ifade ederek, “Özellikle turistik alanları ve doğa harikası coğrafyayı bize gösterip daha sonra burasıyla ilgili yapılacakları planlamak üzere Hürmetçi Sazlığı’na geldik. Kayseri’ye âşık olmamak elde değil. Bir yanda mandalar, bir yanda yılkı atları, bir yanda meranın o muhteşem güzelliği. Özellikle insana sanki kartpostallardayım dedirten muhteşem görüntü beni çok etkiledi” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ilçelerin her yerinde bir hizmeti olduğuna değinen Çiçek, “Burayı tanıtmak için Büyükşehir Belediye Başkanımızla benim, bütün kurumlarımızla el ele vermemiz gerektiğini, burayı güzelleştirmemiz için her şeyi yapmamız gerektiği noktasında hem fikir olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bildiğiniz gibi ilçelerin her yerinde bir hizmeti var. Özellikle başkanımın buraya ilgisi, inanıyorum ki yakın zamanda bir daha geldiğimizde bambaşka bir ortamda karşılaşacağız. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımızın bakışlarından anlarım. Hürmetçi Sazlığı dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da, “Bu güzel tesiste hep beraber güzel bir at gezisi yaptık, burayı inşallah dünyaya tanıtacağız. Hacılarımız için en iyisi olacak, çok teşekkür ediyorum” derken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise “Hacılarımız bir taraftan sanayisi ile bir taraftan da turizmi ile ülke gündemindedir. Burada başarılı çalışmalar gerçekleştiren özel işletmemize ayrıca parantez açmak istiyorum, vatandaşlarımızın bize, sizlere gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Hacılarımızın turizmini geliştirerek, Kayseri ve ülke turizmine katkı vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, bölge sakinlerinin geçim kaynağı olan mandaların Hürmetçi Sazlığı’nda yayıldıktan sonra gün sonunda toplu halde sulak alanda banyolarını da izlediler.