Vali Çiçek, “Ülkemizde sanayici ve iş adamları bakımından Kayseri öncü bir ilimiz”

İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Vali Çiçek toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede sanayici ve iş adamları bakımından Kayseri’nin öncü bir il olduğunu ve toplantıya katılanların yaptıkları yatırım ve sağladıkları istihdamla bölgenin ve ülkenin ekonomisine büyük katkı sağladıklarını belirtti. Vali Çiçek, “2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımızda, bir önceki yılın genel bir değerlendirmesi ve 2023 yılında yapacağımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Katılımları için yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. 2023 yılının sanayicilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından yapılan genel değerlendirmeyle sona erdi.