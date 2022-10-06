Vali Çiçek Tomarza İlçesini Ziyaret Etti

Tomarza ilçesini ziyaretinde ilk olarak Tomarza Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek’i İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık makamında ilçenin genel durumu ve yapılan yatırımlar hakkında Kaymakam MetinEyyüpkoca’dan bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, Tomarza İlçe Tapu Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek çalışan personeller ile iş ve işlemler için orada bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Vali Gökmen Çiçek’in ikinci durağı, Tomarza Belediyesi oldu. Belediyeye gelişi sırasında Belediye Başkanı Davut Şahin ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Çiçek, başkanlık makamında; ilçenin altyapı, üstyapı çalışmaları ve belediyenin sorumluluk alanında yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Davut Şahin’den bilgiler aldı. Tomarza Belediyesi çıkışında, ilçe meydanında bulunan çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Tomarza İlçe ziyareti çerçevesinde Vali Gökmen Çiçek, beraberinde Kaymakam Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte, Tomarza Müftülük Eski Binası (Merkez Camisine Bağlı Devir Odası), Tomarza Merkez Camisi, Tarihi Tomarza Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi, Tomarza Tekstil Atölyesi, Tomarza Kadın ve Kültür Evi inşaatı ve Tomarza Taş Ocağı Fabrikası’nı da ziyaret ederek bilgiler aldı. Vali Gökmen Çiçek ilçeden ayrılmadan önce yapmış olduğu açıklamada; “Tomarza ilçemiz de Kayserimizin güzel ilçelerinden birisi, Kaymakamımız ve Belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyorlar. Bizler de ilçemiz için, vatandaşlarımız için çalışmaya ve kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Acil sorunları çözdü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ilçe ziyaretinde; yeni bir hükümet konağı binasının yapılmasını, hastaneye diş, röntgen ve ultrason cihazlarının gelmesini ve Tomarza Merkez Cami’nin yanında bulunan tarihi bina ve Tomarza Kilisesinin restorasyonunun yapılması talimatını verdi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ilçeden ayrıldı.