Vali Çiçek Talas İlçesi’ni Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Talas Kaymakamlığı ve Talas Belediyesini ziyaret etti.

Vali Gökmen Çiçek’in ziyaretine, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit de katıldı. İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez ile makamında görüşen Vali Çiçek, ilçenin genel durumu ve yatırımları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Talas Belediyesi’ne geçen Vali Çiçek ve beraberindeki heyeti, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve belediye personeli karşıladı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’dan ilçenin alt yapı, üst yapı çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, “Kayseri’ye gelmeden önce, Talas Belediye Başkanımızı, Van’da yapmış olduğu çalışmalardan, özellikle terörün finansmanı ve insan kaynağına yönelik vermiş olduğu mücadeleden biliyorum ve takdir ediyorum. Burada da birlikte çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün, Talas’ta başkanımızın yapmış olduğu projeleri görme fırsatımız olacak. Uzun yılların vermiş olduğu belediyecilik birikimi Talas için avantaja dönüşmüş durumda. Mustafa Yalçın’ın destekçisi olarak, güzel işlerin ortaya çıkmasını heyecanla bekliyoruz” dedi

Restorasyon ile ilgili projenin çok önemli olduğunu belirten Vali Çiçek, “Sadece Talas için değil, Kayseri için değil, memleket için ihtiyaç olan bir konu. Özellikle Mimar Sinan’ın bu bölgede yetişmiş olmasından dolayı, bu bölgenin mimariye karşı daha yatkın olması, gençlerin Talas Belediyesi’nin önderliğinde bir projeyle memleketin mimarisine katkı sağlayacak olması beni çok mutlu etti” diye konuştu

Vali Gökmen Çiçek, “Talas’ta Osmanlı Sokağına hayranım. Biliyorum ki sizin Osmanlı Sokağı ile ilgili bir çalışmanız var. Bizler de hem Valilik hem de Kültür Müdürlüğü olarak, maddi ve manevi olarak her zaman yanınızdayız, destekçiniziz.” dedi.

Vali Çiçek konuşmasının devamında, “İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz, Kayseri’miz de ve Talas İlçe’miz de yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin birtakım çalışmalar yürütmektedir. Benim ve Kaymakamımızın da hemşerilerimizden bir istirhamımız var. Özellikle özel mülklerde alarm ve kamera konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz Kamuya ait bütün alanları kameralandıracağız ve Kayseri’yi Türkiye’nin en çok kamerayla izlenen kenti yapacağız. Ayrıca Kayseri halkımızın güvenliği için fedakârca çalışan kolluk kuvvetlerimizde görev yapan güven timlerimizin sayılarını arttırdık. Pazartesi gününden başlanarak sokaklarımızda güven timlerimizi daha sık göreceksiniz. Kayseri’nin huzuru için çalışan emniyet ve jandarmamıza teşekkür ediyorum” dedi.