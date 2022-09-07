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Vali Çiçek rafting yaptı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı’nda rafting yaptı.
KAYSERİ 07.09.2022, 15:00
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı’nda rafting yaptı.
Kentte turizm atağı başlatan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı ve Yeşilköy Şelalelerinde incelemelerde bulundu. Ardından Zamantı Irmağı’na geçen Vali Çiçek, burada da rafting yaptı. Çiçek’e İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı da eşlik etti.
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