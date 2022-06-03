Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, programları çerçevesinde Pınarbaşı ve Sarız ilçelerini ziyaret ederek ilçelerin genel durumlarını yerinde öğrendi.

İlk ziyaretini Pınarbaşı Kaymakamlığına yapan Vali Gökmen Çiçek, Kaymakam İbrahim Gökmen’den ilçenin ekonomi, tarih, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında genel durumuna dair bilgi aldı. Vali Çiçek programın devamında Yenicami Kuran Kursu 4-6 yaş grup öğrencilerini ziyaret etti. Kuran Kursundaki öğrencilerin okudukları duaları dinleyen Vali Çiçek, Kuran Kursunun eksikliklerinin giderilmesi için yetkililere gerekli talimatları verdi. Daha sonra Pınarbaşı Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Çiçek, Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’dan bugüne dek yaptığı çalışmalar ve diğer projeleri hakkında bilgiler aldı. Belediye’de kendisine ikram edilen ve Pınarbaşı’nda üretilen Çerkez peynirinin tadına bakan Vali Çiçek, ilçenin en önemli ekonomik ve kültürel değerlerinden olan Çerkez peynirinin üretim aşaması ile ilgili üreticilerden bilgi aldı.

1996 yılında Diyarbakır ili Lice ilçesinde iç güvenlik harekâtı sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sezer Güneş’in ailesini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, “Sizler bize şehidimizin emanetisiniz, her zaman yanınızda olacağız. İnşallah Şehidimizin şefaatine nail oluruz” dedi. Buradaki programını noktalayan Vali Gökmen Çiçek, Sarız ilçesine geçti.

Programı çerçevesinde Sarız Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Kaymakam Vekili İsmail Şanal’dan ilçenin sağlık, eğitim, spor, asayiş ve diğer konularda genel durumuna dair bilgiler aldı. Ardından Sarız Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Baki Bayrak’tan bugüne dek ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada mahalle muhtarlarının ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları verdi.

2009 yılında İstanbul ili Tuzla ilçesinde görev yaptığı esnada trafik kazası sonucunda şehit olan Ali Örnek’in ailesini ziyaret eden Vali Çiçek; “Size olan minnettarlığımızı hangi kelimelerle ifade edeceğimi bilmiyorum. Sizler başımızın tacısınız” dedi.

Vali Gökmen Çiçek’in ziyaretlerinde Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan ve Mehmet Sadık Tunç eşlik etti.