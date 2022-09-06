Vali Çiçek: "Okullarımızda ve çevresinde yaşanacak olumsuzluklara karşı her türlü tedbir alınmıştır"

Kamu kurum ve kuruluşlarında idarede birliğin ve koordinasyonun sağlanması, yapılan veya yapılacak olan işlerin gözden geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının birbiri ile koordineli bir biçimde çalışması gibi konuların değerlendirildiği Kayseri’deki genel idareye bağlı kamu hizmet birimlerinin yöneticilerinin katıldığı toplantı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Çiçek’in yanı sıra Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Sadık Tunç, Adnan Tezcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ile kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Çiçek, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince gerçekleşen toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada, “İmza yönergelerinin idari amirler tarafından uygulanması ve takip edilmesi, kamu hizmeti sunma usullerine ve esaslarına uygun olarak, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için azami gayreti göstermelisiniz” dedi.

2022- 2023 Eğitim-Öğretim yılı ile ilgili kurum ve kuruluşların gerekli çalışmalara başladığını ifade eden Vali Çiçek, “2022-2023 Eğitim ve öğretim yılında okullarımızda ve çevresinde yaşanacak olumsuzluklara karşı her türlü tedbir alınmıştır. Güven Timlerimiz bu konuda daha aktif olacaktır. Ayrıca okul kantinlerinde denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Aldığımız bu tedbirlerle, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte, sağlıklı, huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçireceğiz” diye konuştu.

Vali Çiçek konuşmasının sonunda, “Biliyorsunuz turizm benim önceliklerim arasında, Kayseri’yi turizm açısından hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kısa sürede büyük mesafe katettik, Soğanlı Vadisi, Bayramhacı, İncesu Arasta Çarşısı, Ören Yeri ve Yahyalı Kapuzbaşı’na yapılacak olan Cam Teras çalışmaları hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, gündem maddeleri üze-rinde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.