Vali Çiçek: “Kayseri’de 5.5’in üzerinde deprem beklemiyoruz”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, düzenlediği basın toplantısında Kayseri’de 5.5 şiddetinin üzerinde deprem beklemediklerini söyleyerek, “Devletimizin verdiği bilgi dışındaki hiçbir bilgi doğru değil” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AFAD İl Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenledi. Şehirde gündüz meydana gelen depremleri hatırlatan Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden halkı paniğe ve korkuya sevk eden paylaşımların olduğunu ve bu paylaşımların takipçisi olacaklarını kaydetti. Kayseri’de 5.5 şiddetinin üzerinde deprem beklemediklerini kaydeden Çiçek, “Bugün ilimizde 4.7, 4.4 ve 4.3 olmak üzere 3 deprem meydana gelmiş ve bu depremde herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmamıştır. Bu depremlerden sonra özellikle kamuoyunda “Acaba yeni bir deprem mi olacak” veya bir takım sosyal medya paylaşımlarında “Kayseri’de yeni bir deprem beklentisi var” gibi bir algı oluşturulmaya belli hesaplar tarafından çalışıldığı görülmüştür. Bunun üzerine basın toplantısı yapma gereği duyduk. Bizler bilimsel verilere göre hareket etmek ve devletimizin verilerine, bilgilerine inanmak durumundayız. Bu konuyla ilgili özellikle deprem olan Saraycık, İncesu, Karpuzsekisi ve Hacılar bölgesi zaten bizim beklediğimiz ve 5.5 üzerinde deprem üretmesini beklemediğimiz ve aslında olan depremlerin enerjinin azaldığı, olumsuz olarak değerlendirilmeyen, daha büyük olabilecek depremlerin önüne geçebilecek enerji boşalması depremler. Biz deprem olan bölgede 5.5 üzerinde deprem beklemiyoruz. Özellikle bu konuda uzman arkadaşlarımızın, hocalarımızın bize verdiği bilgiler bu yönde. Sosyal medyada bazı hesaplarda görüyorum. “Çok büyük bir deprem olacak” gibi halkı korkuya, paniğe sürükleyecek paylaşımlar görüyorum. Bu hesapların her birisini takip ediyoruz. Kesinlikle devletimizin verdiği bilgi dışındaki hiçbir bilgi doğru değil. Bunların hepsi yalan. Kayseri’de bahsettiğimiz bölge aslında kırık fay hattı olan ve bizim muhtemel olarak değerlendirdiğimiz ve 5.5’in üzerine çıkmasını beklemediğimiz muhtemel depremler. Bu konuda emim olalım. Ülke olarak büyük bir felaket yaşadık ve o felaket görüntülerini gördükten sonra insanların duygusal olarak refleks vermesini anlıyorum. Ancak yalan bilgileri, özellikle art niyetli olarak korku ortamı oluşturmak için yapılan sosyal medya paylaşımlarının hepsi takibimizde. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Emniyetimiz bunlarla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Böyle bir haksızlığı hem çocuklarımıza hem de halkımıza yaşatamayız” ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmasının yüzde 57’sinin tamamlandığını ve geri kalanının da 1 hafta içerisinde bitirileceğini kaydeden Vali Çiçek, “Yapılan çalışmalarda ihbarların yüzde 57’sinin tespitler yapıldı. Yapılan tespitlerde 660 ağır hasarlı yapı karşımıza çıktı. 62 orta hasarlı ve 3 bin 200 de hasarsız yapı var. Bahsettiğim yüzde 57’den sonraki rakamın 1 hafta içerisinde tamamı bakılmış olacak. Bütün ekiplerimiz alanda ve görevlerinin başında. Bizi şuan paniğe ve korkuya sevk edecek bir durum yok. Biz deprem öncesinde de okulları boşaltmıştık. Biz aslında deprem öncesinde depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol etmiştik. Bizi eleştirenlerde olmuştu. Diğer 6 okulla ilgili de hazırlık yapıyorduk. Biz aslında sadece bu okullarımızla ilgili değil bütün okullarımızla ilgili deprem analizini yapmak için çalışma başlatmıştık. Geldiğimiz nokta itibariyle bizim bütün okullarımız tekrardan bir analiz içerisinden geçirilecek” dedi.

Kayseri’nin belli bölgelerinin afet bölgesi ilan edilmesi için talepte bulunulduğun belirten Çiçek, “Kayseri’nin deprem bölgesi etkinlik olurunun olmasıyla ilgili biz talepte bulunduk. Belli bölgeleriyle ilgili. Şuan değerlendirme aşamasında. Şuan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD ilk gündeminde Kayseri’nin durumunu değerlendiriyor. Mutlaka devletimiz Kayseri’nin durumunu değerlendirecek, bizlerde bunun takipçisi olacağız. Yaralarımızı nasıl saracağımızla ilgili kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Hem taleplerde bulunuldu hem çalışmalar yapılıyor. İlk günden itibaren yapılıyor. Sayılar gün be gün işleniyor. Şuan AFAD da bu konuyu takip ediyor” diye konuştu.

“Maraş’ın Kayseri’ye ihtiyacı var” diyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kahramanmaraş’a geri dönmeliyim. Çünkü orada gerçekten büyük bir mücadele veriyoruz. Orada belli bir yol aldık. Hayatı orada normalleştirmemiz gerekiyor. Maraş’ın Kayseri’ye şuan ihtiyacı var. Çok büyük duaları da var. Konteyner kentler ve çarşılar kuruyoruz. Çadırlara insanları yerleştiriyoruz. Özellikle engelli ve yatalak vatandaşlarımıza yönelik konteyner kentler oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları tamamlamamız gerekiyor. Bende Kayseri valisi olarak onları orada bırakmaya gönlüm razı olmuyor” şeklinde konuştu.

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AFAD İl Müdürü Osman Atsız da hazır bulundu.